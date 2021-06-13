Бензин може зникнути з заправок, - співвласник KLO
Стрибок світових цін на нафту позначиться на вартості пального для українського споживача пропорційно динаміці цього зростання. У комплексі з регулюванням роздрібних цін в Україні це може привести до небажаних наслідків, повідомляє UBR.
Наприклад, на вітчизняних автозаправних станціях пропадуть популярні марки палива. Про це заявив співвласник мережі АЗС KLO Ігор Чернявський.
"За умов стрімкого зростання може скластися ситуація, що види бензину, максимальна вартість яких регулюється урядом, взагалі зникнуть з продажу на кілька днів до наступної переоцінки", - припустив він.
Нагадавши при цьому, що ціни встановлюються регулятором з кроком в 10 днів.
"Якщо нафта стрімко зростатиме, то пальне може коштувати нам дорожче, ніж нас зобов'яжуть його продавати. При такій ситуації в продажу залишиться тільки преміальне брендоване паливо", - спрогнозував Ігор Чернявський.