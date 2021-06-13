Свята та вихідні в липні 2021

У липні 2021 нас чекає досить спокійний місяць, в якому немає додаткових святкових вихідних днів. Так що ті, у кого не передбачена відпустка, зможуть продуктивно попрацювати в цей період, повідомляє РБК-Украина.

Скільки буде вихідних і робочих днів у липні, які важливі дати ми будемо відзначати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Кількість вихідних та робочих днів у липні 2021

Всього в другий місяць літа 31 календарний день, з них 22 - робочих і 9 - вихідних днів. Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою.

Додаткові святкові або скорочені дні не передбачені.

Вихідними днями в липні стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Колаж РБК-Україна: календар на липень 2021

Всі свята в липні 2021:

1 липня - День архітектури України

2 липня - День працівника Державної податкової служби України

4 липня - День Військово-Морських сил України

6 липня - День військ ППО Збройних сил України

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

11 липня - День рибалки ; Всесвітній день народонаселення

; Всесвітній день народонаселення 12 липня - Всесвітній день бортпровідника

16 липня - День бухгалтера

18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, Міжнародний день Нельсона Мандели

25 липня - День Флоту України ; День працівників торгівлі

; День працівників торгівлі 28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця

30 липня - День системного адміністратора

Відзначимо, що липень є одним з місяців, в яких не передбачено додаткових днів для відпочинку. До таких крім літнього місяця відносяться також лютий, вересень, листопад, а в цьому році був і квітень через пізній Великодень.