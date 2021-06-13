G7 хоче "справедливих податків" у всьому світі

Країни Великої сімки (G7) домовилися направити свої зусилля на поліпшення податкової системи в усьому світі, говориться в спільному ком’юніке за результатами саміту, повідомляє Кореспондент.

"Нам потрібна податкова система, справедлива у всьому світі. Ми підтримуємо історичне зобов'язання, прийняте G7 5 червня. Зараз ми продовжимо обговорення для досягнення консенсусу щодо глобальної домовленості про справедливий розподіл податкових прав і амбітного глобального мінімального податку в розмірі не менше 15 відсотків для кожної країни" , - йдеться в документі.

Зазначається, що рішення щодо податків повинно бути введено через G20 і Організацію економічного співробітництва і розвитку. Узгодити ці питання повинні на липневій зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G20.