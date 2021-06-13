G7 зробила заяву щодо катастрофи літака МАУ

G7 зробила заяву щодо катастрофи літака МАУ

Країни "Великої сімки" (G7) виступили на підтримку зусиль, спрямованих на прозорість та підзвітність Ірану щодо компенсацій родичам жертв катастрофи пасажирського літака МАУ у січні 2020 року. При цьому країни стурбовані продовженням порушень прав людини та зловживань в Ірані, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту.

"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості щодо жертв Рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого Іраном у січні 2020 року. Ми повторюємо своє глибоке занепокоєння з приводу продовження порушень прав людини та зловживань в Ірані", - йдеться в документі.

Минулого тижня у Києві відбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Україна та Канада домовилися посилити координацію зусиль у справі щодо збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України". Країни прагнуть притягнути винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття пасажирського літака МАУ в небі над Тегераном. При цьому офіційного підтвердження про початок судового процесу Київ поки не отримав.

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