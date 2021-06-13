Столтенберг розповів про роль РФ в інциденті з Ryanair

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що не може поширюватися про деталі даних розвідки щодо інциденту з екстреною посадкою літака Ryanair в Мінську, повідомляє Сегодня.

Про це глава Північноатлантичного альянсу заявив в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio.

За словами Столтенберга, в НАТО знають, що "Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх сферах, включаючи оборону повітряного простору".

Іншим таким непрямим свідченням глава альянсу назвав те, що Росія стала однією з небагатьох країн, які не засудили факт посадки літака.

Нагадаємо, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

Після цього інциденту країни ввели санкції проти Білорусі: авіакомпаніям ЄС заборонили літати через Білорусь.