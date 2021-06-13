Країни G7 звернулися до режиму Лукашенка

Країни "Великої сімки" (G7) закликали режим Олександра Лукашенка в Білорусі змінити курс політики та погодитись провести нові чесні вибори президента. Країни також пообіцяли притягнути до відповідальності винних у порушення прав людини в Білорусі, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту в Корнуоллі.

"Ми глибоко стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право, прикладом чого є примусова посадка польоту рейсу FR4978 та арешт незалежного журналіста та його супутниці" , - йдеться в заяві.

Країни G7 пообіцяли працювати разом щодо притягування до відповідальності, в тому числі шляхом введенням санкцій, осіб, винних у порушення прав людини у Білорусі.

Також "Велика сімка" обіцяє продовжити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та прав людини в Білорусі.

"Ми закликаємо режим: змінити курс і виконати всі рекомендації незалежної експертної місії в рамках Московського механізму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ); вступати в змістовний діалог з усіма секторами суспільства; провести нові вільні та чесні вибори" , - звернулися до білоруського режиму в G7.

10 червня Європарламент переважною більшістю підтримав резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Євродепутати закликали ЄС відключити Білорусь від SWIFT і заборонити брати участь в Олімпіаді.

Схвалена євродепутатами резолюція закликає Євросоюз розширити санкції проти Білорусі, включивши до санкційного списку всіх причетних до примусової посадки літака Ryanair та затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги.

У тексті цієї резолюції також міститься заклик до ЄС вивчити роль Росії у примусовій посадці літака Ryanair в Білорусі.

Зазначимо, новий пакет європейських санкцій проти Білорусі можуть схвалити 21 червня.