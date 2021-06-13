Лідери G7 закликали Росію залишити Україну в спокої

Лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, повідомляє Кореспондент.

Лідери держав Великої сімки в підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Великобританії, звернулися з вимогами до Росії для вирішення конфлікту на Донбасі.

У підсумковій заяві після саміту лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові.

G7 звернулася до Росії з-за конфлікту в Україні

"Ми залишаємося твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку Нормандського процесу для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердженню прихильності перемир'я", - йдеться в прийнятому усіма лідерами держав G7 заяві.

Велика сімка також підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, лідери G7 закликали Україну до подальшого проведення реформ.