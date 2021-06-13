Англія обіграла Хорватію на Євро-2020

Збірна Англії обіграла збірну Хорватії в матчі-відкритті групи D. Поєдинок завершився з рахунком 1:0, повідомляє УНИАН.

На 57-й хвилині єдиний гол в матчі забив півзахисник "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг. Асистував йому опорний хавбек "Лідса" Келвін Філліпс.

Варто зазначити, що англійці та хорвати вже зустрічалися на престижному турнірі: у півфіналі чемпіонату світу 2018 року з рахунком 1:2 британці поступилися Хорватії. Таким чином, сьогодні команди поквиталися.

Англія - Хорватія - 1:0

Гол: Стерлінг, 57

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Мінгс, Тріпп'єр, Філліпс, Райс, Стерлінг (Калверт-Льюїн, 90+2), Маунт, Фоден (Решфорд, 70), Кейн (Беллінгем, 82)

Хорватія: Лівакович, Врсалько, Віда, Чалета-Цар, Гвардіол, Модріч, Брозовіч (Влашіч, 70), Ковачіч (Пашаліч, 85), Крамаріч (Брекало, 70), Ребіч (Петковіч, 78), Перішич

Попередження: Фоден, 64 - Чалета-Цар, 42, Ковачіч, 48, Брозовіч, 66