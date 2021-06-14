Ринок м'яса йде у "тінь", а цінами прогнозують зростання

М'ясокомбінати і молокопереробні підприємства змушені доплачувати 7,2% від закупівельної ціни на тварин і молоко замість продавців, які їх реалізують, через різницю ПДВ. В результаті різниця позначається на кінцевій ціні, і продукція дорожчає на 6-10%, повідомили в асоціації "М'ясної галузі, повідомляє UBR.

"Зараз назріла проблема того, що ціна для споживачів на 6-10% більше, ніж реальна вартість. У цій ситуації ні переробники, ні виробники свиней і ВРХ не отримують ніякої вигоди", - розповіли в асоціації.

Це відбувається на тлі того, що громадяни України мають низьку купівельну спроможність в умовах пандемії. Крім того, споживання м'яса в Україні найнижче в Європі. Річний показник становить 45 кг на душу населення при рекомендованих 80 кг.

В асоціації зазначили, що ситуацію потрібно змінювати. Так, підприємства не націлені на збільшення вартості, а хочуть бути рентабельними завдяки високому попиту серед населення.

До того ж через зниження ПДВ збільшилася тінізація ринку і кількість фальсифікату. Зокрема, з'явилися схеми, коли юрособи діють як ФОП. В результаті держбюджет буде втрачати до 20 млрд грн щорічно.

"Зараз закупівельна ціна на свиней є чи не найвищою за останній період в перерахунку на ПДВ 20%", - розповіли в асоціації.

Також в об'єднанні спрогнозували, що в середині червня є ймовірність зростання цін, проте збільшення попиту на м'ясо з початком з літа не спостерігається.

Зі свого боку, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що для позитивного ефекту потрібно встановити ставку ПДВ від 5% до 7% на кінцевий продукт, а не сировину для аграріїв. Експерт також зазначив, що виробники відчувають додатковий тиск.

"Переробник повинен платити 14% виробнику аграрної сировини, але ціну на свій продукт він повинен ставити з урахуванням 20%. Тобто різницю він повинен витягти зі своєї кишені", - підкреслив економіст.

За його словами, за рік свинина подорожчала на 1,5%. До того ж інфляція в річному вимірі виросла на 9,5%. Тому що на цьому ринку ціна формується на підставі попиту і пропозиції. А українці скоротили споживання м'яса на тлі падіння доходів.

Пендзин підкреслив, що потрібно зробити вертикально однаковий ПДВ. Це зацікавить виробників і здешевить вартість продукції для споживачів.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов підкреслив, що українцям варто чекати загального підвищення цін на продукти харчування. Спочатку подорожчають усі сировинні товари, зокрема і зерно, добрива, нафтопродукти.

"З високою ймовірністю нас очікує підвищення цін на все. Це неминуче призведе до підвищення цін на тваринну продукцію. Тому що в собівартості виробництва такої продукції корми становлять від 50% до 70%", - вказав Соколов.

Він додав, що зростання цін може зупинити зниження ставки ПДВ на продукцію. При цьому держрегулювання вартості не принесе "нічого хорошого".