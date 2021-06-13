Патріарх Кирило благословив вмирати за Путіна (відео)

Єпископ Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що військовим не варто боятися вмирати за Росію. Адже після смерті їх чекатиме вічне життя, повідомляє Сегодня.

Про це він сказав під час служби в головному храмі Збройних сил Росії, який названий на честь Воскресіння Христового.

"Сама назва цього храму – звернення до всіх військовослужбовців: Христос Воскрес – і всі разом з ним воскреснемо, і життя вічне. А тому йдіть сміливо виконувати свій військовий обов'язок" , – заявив він.

Він заявив, що ті, хто жертвує життям за батьківщину, будуть "разом з Богом в його Царстві, слави, вічного життя".