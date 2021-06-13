Байден не впевнений, що зможе переконати Путіна

Байден не впевнений, що зможе переконати Путіна

Президент США Джо Байден заявив про відсутність гарантій того, що зможе переконати свого російського колегу Володимира Путіна і необхідності змінити поведінку РФ, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Немає гарантій того, що можна змінити поведінку людини, його країни", - сказав Байден на прес-конференції в Великобританії, відповідаючи на питання про майбутній зустрічі з Путіним.

Американський президент зазначив, що в разі ворожих дій РФ він завжди буде готовий приймати відповідні заходи.

"Однак немає гарантій, що і це його (Путіна - ІФ) зупинить. Може бути, він захоче, щоб подібне тривало", - додав Байден, відповідаючи на питання про те, як на РФ можуть впливати санкції, періодично вводяться Вашингтоном.

При цьому Байден припустив, що у РФ все ж є причини, за якими їй вигідно працювати з США, Так, за його словами, РФ "повинна розібратися зі своєю економікою, з COVID-19, а також - не тільки з США, але і з Європою, з проблемами на Близькому Сходi".

Саміт РФ-США пройде 16 червня в Женеві.

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