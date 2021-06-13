Байден не впевнений, що зможе переконати Путіна

Президент США Джо Байден заявив про відсутність гарантій того, що зможе переконати свого російського колегу Володимира Путіна і необхідності змінити поведінку РФ, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Немає гарантій того, що можна змінити поведінку людини, його країни", - сказав Байден на прес-конференції в Великобританії, відповідаючи на питання про майбутній зустрічі з Путіним.

Американський президент зазначив, що в разі ворожих дій РФ він завжди буде готовий приймати відповідні заходи.

"Однак немає гарантій, що і це його (Путіна - ІФ) зупинить. Може бути, він захоче, щоб подібне тривало", - додав Байден, відповідаючи на питання про те, як на РФ можуть впливати санкції, періодично вводяться Вашингтоном.

При цьому Байден припустив, що у РФ все ж є причини, за якими їй вигідно працювати з США, Так, за його словами, РФ "повинна розібратися зі своєю економікою, з COVID-19, а також - не тільки з США, але і з Європою, з проблемами на Близькому Сходi".

Саміт РФ-США пройде 16 червня в Женеві.