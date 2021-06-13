Україна готова обговорювати компенсації через "Північний потік-2"

Україна готова до переговорів щодо компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2, повідомляє УНИАН.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає DW﻿.

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо. Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - зазначив Кулеба .

За словами голови МЗС, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу "суттєво зросла".

Кулеба наголосив, що для України газогін становить передусім безпекову загрозу.

"А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України" , - зазначив міністр.

Північний потік-2: що відомо