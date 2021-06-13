14 червня: свято, прикмети і іменинники

14 червня відзначається народне свято під назвою Устин – Брусничні губи. Іменини відзначають: Василь, Віра, Вікторія, Гавриїл, Давид, Денис, Іван, Павло, Хоритя, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 14 червня, читайте в матеріалі.

Устин – Брусничні губи

14 червня православна церква згадує мученика Юстина Філософа і з ним Харитона, Харити, Евелпіста, Іеракса, Пеона і Валеріана, які постраждали в один і той же час за християнську віру. У народі це свято називають: "Устинів день", "День Устина і Харитона", "Устим і Харитон".

Люди вірили, що в цей день не можна ходити на город, оскільки може статися пожежа. Жінки намагалися провести цей день разом з коханою людиною, тому що вважали, що Устин віддячить за це, і пара ніколи не розлучиться.

А ось якщо потрібно було позбутися нав'язливого "залицяльника", потрібно було зірвати гілку верби і втикнути її між своїми і його слідами в землю.

Люди вірили, що 14 червня не можна ходити на город. Джерело: Pixabay

Народні прикмети на 14 червня

14 червня вранці ясно – буде гарний урожай ярих.

На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода.

Дощ 14 червня – до урожаю льону і конопель.

Радуга в першій половині дня – буде дощ.

Бліде сонце вранці – ввечері будуть опади.

Сосна дзвенить, а дуб стогне – до бурі.

Граки ходять по траві, а ввечері розкричалися лебеді – буде дощ.

Що не можна робити 14 червня