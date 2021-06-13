14 червня: свято, прикмети і іменинники
14 червня відзначається народне свято під назвою Устин – Брусничні губи. Іменини відзначають: Василь, Віра, Вікторія, Гавриїл, Давид, Денис, Іван, Павло, Хоритя, повідомляє Обозреватель.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 14 червня, читайте в матеріалі.
Устин – Брусничні губи
14 червня православна церква згадує мученика Юстина Філософа і з ним Харитона, Харити, Евелпіста, Іеракса, Пеона і Валеріана, які постраждали в один і той же час за християнську віру. У народі це свято називають: "Устинів день", "День Устина і Харитона", "Устим і Харитон".
Люди вірили, що в цей день не можна ходити на город, оскільки може статися пожежа. Жінки намагалися провести цей день разом з коханою людиною, тому що вважали, що Устин віддячить за це, і пара ніколи не розлучиться.
А ось якщо потрібно було позбутися нав'язливого "залицяльника", потрібно було зірвати гілку верби і втикнути її між своїми і його слідами в землю.
Народні прикмети на 14 червня
- 14 червня вранці ясно – буде гарний урожай ярих.
- На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода.
- Дощ 14 червня – до урожаю льону і конопель.
- Радуга в першій половині дня – буде дощ.
- Бліде сонце вранці – ввечері будуть опади.
- Сосна дзвенить, а дуб стогне – до бурі.
- Граки ходять по траві, а ввечері розкричалися лебеді – буде дощ.
Що не можна робити 14 червня
- Не можна мити голову в цей день, інакше будуть неприємності.
- Не можна лаятися з близькими – буде поганий рік.
- Забороняється ходити на город, інакше може статися пожежа.