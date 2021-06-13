Собчак висміяла "татушку" Волкову під час ефіру (відео)

Ксенія Собчак взяла велике інтерв'ю у колишніх солісток дуету "Тату" Юлії Волкової і Олени Катіной. Під час бесіди з "чорненькою тату" провідна підловив її на незнанні резонансного закону імені Діми Яковлєва та потролліть, повідомляє Страна.ua.

Уривок з троллінгом з 2,5-годинного інтерв'ю став вірусним і породив багато мемів.

Волкова, яка подала в травні заявку на участь в праймеріз "Єдиної Росії" по Іванівській області, розповіла, чому вирішила податися в політику.

"До цього я йшла давно, я думала про це, це був усвідомлений для мене крок", - сказала співачка, додавши, що вже брала участь в політичних кампаніях: була на Олімпіаді в Сочі і виступала на відкритті мосту в Крим .

Собчак розпитала співрозмовницю про ставлення до деяких законодавчих ініціативах "Єдиної Росії", зокрема, до так званого закону Діми Яковлєва 2012 року, який заборонив американцям всиновлювати російських дітей-сиріт.

"Я поки не готова обговорювати ніякі закони", - відповіла Волкова .

Собчак поцікавилася, чи знає Юлія, про що цей закон. Співачка перепитав: "Про що?". На це провідна збрехала, що він "забороняє грати в футбол в маленьких містах, якщо поруч є проїжджа частина".

Волкова визнала, що ця ініціатива корисна.

Уривок з інтерв'ю розійшовся по Твіттеру, здивувавши багатьох користувачів, що кандидатка в депутати не знає про такий резонансній законі і повірила його дивним опису.

Через кілька годин діалог Собчак і Волкової перетворився в мем: люди почали придумувати нові тлумачення закону. Наприклад, що "закон Діми Яковлєва" забороняє школярам до 9-го класу слухати Моргенштерна або що Хогвартс визнається іноагентом на території РФ.

І закон, і справу дворічного Дмитрика Яковлєва широко обговорювалися в Росії. У 2008 році хлопчик жив в Псковському будинку дитини і був усиновлений американською парою, але в тому ж році загинув після того, як його на дев'яту годину залишили в машині на 30-градусній спеці. У 2012 році про справу Яковлєва згадали знову: в Держдуму внесли поправки, які забороняють громадянам США всиновлювати російських дітей. "Закон Діми Яковлєва" став відповіддю на американський "акт Магнітського", який вводив персональні санкції за порушення прав людини в Росії.

Під час її інтерв'ю з Собчак результат праймеріз був невідомий, але пізніше з'явилася інформація, що внутрішньопартійні вибори співачка програла.