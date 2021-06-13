Як виглядає електромобіль за $4000 на 9 осіб

Новинка здатна подолати на одному заряді до 120 км, повідомляє Автоцентр.

Китайський автопром в сегменті електромобілів розвивається куди швидше, ніж європейські та американські компанії. В даний час КНР займає перше місце в світі за кількістю випущених електрокарів і при цьому продовжує нарощувати обороти. Нові моделі різних класів і типів, орієнтовані на будь-який смак і гаманець, презентують практично щодня.

Однією з новинок, яка викликала ажіотаж на ринку, став компактний електричний мінівен. Його довжина складає всього 3600 мм. Незважаючи на компактні розміри, в машині можуть розміститися 9 осіб. У кабіні встановлена пара капітанських крісел, а в задній частині салону - дві довгі лавки для пасажирів. Також модель можна використовувати для перевезення вантажів. Для того потрібно просто підняти лави до бічних стінок.

Оформлення кабіни дуже аскетичне, і мова про комфорт тут не йде. Чекати інноваційних рішень в оснащенні також не варто. Китайський електрокар укомплектований стандартними елементами у вигляді зовнішніх дзеркал, одного склоочисника і камери заднього виду. Єдиним сучасним елементом стала сонячна панель, встановлена на даху, яка здатна збільшити пробіг на 40 км.

Це непогана надбавка, так як харчується електричний мінівен від свинцево-кислотних акумуляторів на 7,2 кВтг. Вони забезпечують запас ходу 120 км. У рух модель приводить електромотор потужністю 6,7 к.с. Він забезпечує електрокару максимальну швидкість в 40 км/год. Придбати машину можна на Alibaba. Оцінили новинку в 4000 доларів. Також виробник пропонує її подовжену версію, яка обійдеться в $4800.