В Україну суне похолодання з моторошними грозами

Погода﻿ в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на Заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами, повідомляє РБК-Украина.

У західних областях завтра стане істотно прохолодніше - від +16 до +19 градусів. А ось на сході навпаки - майже спека - від +24 до +27. В інших областях стовпчики термометрів покажуть +20+25 градусів.

Грози можливі по всій країні, а подекуди - зі шквалами і навіть градом.

"14 червня в південних і центральних областях грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (і рівень небезпеки - жовтий)" , - попереджають синоптики.

А от у Чернівецькій та Вінницькій областях вірогідні сильні дощі.

Що буде з погодою в Києві

Згідно з прогнозом синоптиків﻿, у Києві в понеділок-вівторок велика ймовірність гроз і дощів при температурі +25 градусів. При цьому весь наступний тиждень буде теплим, а до вихідних стане спекотніше - до +28-ми.