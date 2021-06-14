Робота в Україні: як зміниться ситуація влітку

В Україні влітку значно збільшиться трудова міграція всередині країни. Уже зараз значно збільшився попит на офіціантів, вони можуть розраховувати на зарплату в розмірі близько 10-15 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла Олена Кірільєвніна, керівниця по роботі з партнерами Jooble. Більш ніж 38% українців готові сезонно переїжджати всередині країни, з метою працевлаштування, якщо роботодавці забезпечать їм гідну оплату праці.

Щорічно на офіціантів у літній період зростає попит і у роботодавців. Вони пропонують кандидатам ставку в основному від 10 до 15 тис. грн, але не секрет, що основний заробіток у цій професії – чайові. Кінцевий розмір заробітної плати варіюється від місця знаходження закладу, рівня ресторану та зміни.

Але не на всі професії готельно-ресторанної сфери зріс попит, у зв'язку з сезоном. Наприклад, попит на адміністраторів готелів тримається на одному рівні від місяця до місяця. Єдиною специфікою літнього сезону для цієї професії є підвищення навантаження паралельно зі збільшенням зупиняються в готелі.