Продано найдорожчий у світі NFT-мем

Оригінальне зображення інтернет-мему Doge, що став популярним у 2013 році та відродився у 2019-му, продали у вигляді NFT за рекордні більш ніж 4 млн доларів, повідомляє УНИАН.

Герой мему - собака породи шіба-іну на прізвисько Кабосу. У мемах її зображення поєднують з різними текстами, часто спеціально неправильно написаними, використовують у вигляді фотографії або малюнка в різних варіаціях. На честь цього мему була названа криптовалюта Dogecoin.

У п'ятницю оригінальне зображення-мем Doge продали як невзаємозамінний токен (NFT) за більш ніж 4 млн доларів, що зробило його найдорожчим NFT-мемом усіх часів.

На аукціон мем виставила власниця пса Ацуко Сато. Переможцем торгів на сайті Zora став користувач з ніком @pleasrdao. Він заплатив криптовалютою Ethereum.

Congratulations to @PleasrDAO for winning the original #Doge NFT auction! ???? Won at 1.696.9 ETH ($4.06 million)‼️ Today, you made history for us at Zora & @kabosumama by buying the most expensive meme of all time ???????? pic.twitter.com/nKa0fNPH3K — ZORA ☼☽ (@ourZORA) June 11, 2021

Господиня собаки виставила на аукціон й інші варіації мему.

"Коли Кабосу стала мемом, який так полюбили люди, я прийшла до висновку, що Всесвіт доручив їй особливу місію. Запускаючи ці NFT, я хотіла б допомогти дітям, які потребують допомоги, у всьому світі. Кабосу і я були б дуже щасливі, якби ми змогли викликати посмішку на їхніх обличчях", - цитує Ацуко Know Your Meme.

Значну частину вторгованих грошей жінка збирається віддати різним англійським та японським благодійним організаціям.