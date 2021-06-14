14 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день донора крові, Міжнародний день ванни, Міжнародний день блогера, повідомляє УНИАН.

На Кубі - День Ернесто Че Гевари, у США - День прапора, День штату Нью-Мексико, День народження армії, День «Паузи для клятви», День вірша «Влучно, як стрибок ласки», День пісочного пирога з полуницею, День бурбона, День сімейної історії, у Малаві - День свободи, в Колумбії - Свято «Святе Серце», у Польщі - День пам'яті жертв німецьких нацистських концентраційних таборів, в Естонії, Латвії - День пам'яті жертв комуністичних репресій, у Вірменії - День захисту прав безвинно засуджених, у Китаї - Свято драконових човнів, на Фолклендських островах - День звільнення, в Австралії - День народження королеви, в Індії - День пам'яті гуру Арджана Дева, у Литві - День скорботи і надії, у В'єтнамі - Свято середини року «Тет Доан Ндо».

Пам'ятні дати 14 червня, річниці та події

У 1777 році другий Континентальний конгрес прийняв зоряно-смугастий прапор США, спочатку на ньому було 13 зірок і 13 червоних та білих смуг.

14 червня - День народження «наждачки». Історія така: у 1833 році англієць Джон Океї придумав прототип «наждачки», нанісши на пергамент подрібнене скло. Класичний же «наждак» був запатентований 14 червня 1834 року Айзеком Фішером-молодшим у США. Він застосував як абразиви карбіди кремнію або оксиди алюмінію, простіше кажучи, дрібні камінчики, що прекрасно підходило для обробки різних поверхонь. У 1902 році п'ятеро друзів-американців вирішили додати в «наждачку» корунд — особливо твердий кристал. Те, що вони визнали корундом, на перевірку виявилося низькосортним мінералом. Вирішуючи, що ж з ним робити, партнери створили вологостійкий наждачний папір і поклали початок створенню великої промислової компанії. У 1916 році її фахівці винайшли вдосконалений тип водонепроникного наждачного паперу, відомого як Woterdry.

У 1847 році німецький хімік Роберт Бунзен винайшов пальник, названий його ім'ям.

У 1951 році у Вашингтоні надійшов у продаж перший комп'ютер - «UNIVAC 1».

У 1954 році в США було проведено тестування громадян на знання правил поведінки під час атомної атаки.

У 1984 році Палата громад британського парламенту прийняла нове законодавство про шлюб, яке дозволило подружжю розлучитися через рік після одруження.

У 1985 році в Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція і Німеччина, що отримав назву «Шенгенська угода». Документ набув чинності 26 березня 1995 року, припинив існування 1 травня 1999 року. Його замінили Шенгенським законодавством Європейського Союзу. Що це таке, українці на собі відчули у червні 2017 року - із запровадженням ЄС безвізу для нашої країни.

У 1999 році Верховний суд США скасував 65-річну заборону на телерекламу казино.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 червня вшановує пам'ять двох святих Юстина Філософа і Юстина Римського. У народі день назвали «Устинів». Жінки намагалися бути поруч зі своїми чоловіками: за повір'ям, Устин віддячить їм за це й ніколи не розлучить подружжя.

Що сьогодні не можна робити

Найчастіше цього дня ходили в ліс за цілющими травами, але їх не можна виривати з коренем. Ще не можна ставити паркан - до пожежі.

Прикмети на 14 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вранці небо ясне - до хорошого врожаю жита;

- вранці веселка - до дощу;

- день похмурий - до хорошого врожаю ярих;

- на світанку сонце бліде - до вечора піде дощ.