Монету в одну гривню продають за десятки тисяч

В Україні монету 1992 року випуску номіналом в 1 гривню продають за 15-30 тис. грн. Особливість такої монети – гладкий гурт, повідомляє Обозреватель.

Наприклад, на сайті з продажу цінних монет таку монету пропонують за 30 тис. грн. На OLX цю ж "копійку" продають за 15 тис. грн. Справа в тому, що гривня 1992-го виготовлена без написів, насічок і малюнків на ребрі. Таких монет випустили в обмеженій кількості, тому зараз вони користуються попитом у нумізматів.

Джерело: OLX

Джерело: monitex.com.ua

Ті, хто знайде таку монету, може продати її на спеціалізованих сайтах. Крім того, на спеціалізованих форумах можна отримати рекомендації і про те, яка може бути реальна вартість.

Якщо на монеті на ребрі є напис "1992", її вартість буде нижчою. 1.1 ААГ (латунь світла), з гладким ребром коштує дорожче. Шрифт плоский, розмір поля штампа – 24,5-25 мм. На аверсі є своя особливість (зуб тризуба тонкий і гострий). Кант монети вузький.

На аукціоні ціна монети може досягати і більш 30 тис. грн. Наприклад, на одному з аукціонів після 40 ставок ціна збільшилася до 31 114 грн.