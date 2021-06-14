Курс валют Нацбанка на 14 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 13 июня, снизился на 7 коп до 27.04 за 1 доллар.
Курс евро упал на 20 коп до 32.79 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 1 коп до 3.77 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 1 коп до 38.26 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 30.14 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 7.34 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.040400
|EUR
|Евро
|32.790500
|RUB
|Рубль
|0.376970
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.255400
|CHF
|Швейцарский франк
|30.137000
|PLN
|Польский злотый
|7.335600