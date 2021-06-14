"Чорний список" забудовників: сотні будинків не добудують

Уряд підготував проект постанови про створення реєстру недобудованого житла. У нього можуть потрапити об'єкти, що не введені в експлуатацію протягом двох і більше років з початку будівництва, повідомляє UBR.

Відповідний документ опублікувало Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон). Опитані експерти не дійшли спільної думки про те, наскільки корисним може стати подібний інструмент.

Профільні сайти вже все зробили

Гендиректор девелоперської компанії Greenol Олег Приходько заявив, що питання про створення реєстрів недобудов спливає із завидною періодичністю.

"Як правило, або після якогось скандалу на будівельному ринку, або в зв'язку з якимись черговими місцевими виборами. Наприклад, пан Кличко (мер Києва) буквально кілька місяців тому останній раз говорив, що потрібно взяти і створити такий реєстр", - розповів він.

Відзначивши, що подібний перелік вже існує, "але толку від нього ніякого" .

Якщо навіть уряд створить таку базу даних, то користь від неї неочевидна, вважає гендиректор Greenol. Мінрегіон чітко прописав, що ніяких наслідків, покарань або інших заходів не передбачено постановою Кабміну.

За його прогнозами, дане рішення ніяк не вплине на покупців.

"Люди, які хочуть придбати собі житло на первинному ринку, в першу чергу йдуть на сайт новобудов Києва та області", - розповів Олег Приходько.

За оцінками Приходько, в Києві і області налічується близько 120-160 недобудов.

Кого зарахують в недобудови

Якщо взяти зріз по первинному ринку нерухомості, то запізнення зі здачею будинку в експлуатацію терміном до півроку сприймається вже як "норма життя". Те ж твердження справедливо по відношенню до великих об'єктів - затримка до року вважається в даній категорії допустимої.

Тому запропонований урядом термін в два роки Олег Приходько назвав "розумним". Адже затримки можуть виникнути з різних причин. Наприклад, через пандемію коронавируса або через сезонні перебої з фінансуванням.

"Всі починають звертати увагу на проблемні недобудови тільки після того, як стався якийся казус. На жаль, система ДАБІ - Державної архітектурно-будівельної інспекції - не працює у нас в країні", - поскаржився гендиректор Greenol.

За його словами, через це учасники ринку місяцями не можуть отримати необхідні документи.

"Більш ніж на півроку зупинилися процеси введення в експлуатацію будівель, тому що нікому брати і здавати в експлуатацію ... Зламали корупційну структуру, на яку говорили погано всі забудовники, але кращої не створили", - констатував Олег Приходько.

Як вирішити проблему

Вікторія Берещак переконана, що визначати той чи інший об'єкт в "перелік" доцільно вже через півроку-рік після "відвертої заморозки" будівництва.

Вона запропонувала наступні можливі сценарії щодо вирішення даної проблематики:

девелопер перепродує об'єкт іншій компанії або вступає в альянс з більш сильною, фінансово стійкою компанією, яка має достатній запас міцності.

девелопер умиває руки або визнає себе банкрутом, починаються судові тяжби, інвестори б'ють на сполох, привертаючи увагу громадськості і органів контролю. Починається затяжний період пошуку очевидних відповідей на питання "хто винен і що робити", будівництво заморожується, градус політичного піару на проблемному об'єкті зростає в геометричній прогресії.

Як варіант, це може вилитися в пошук органами влади компанії-рятівника - сильного системного гравця ринку, який не боїться труднощів ні технічного, ні фінансового, ні репутаційного плану і розглядає це як кейс соціальної відповідальності, готовий до діалогу і чекає преференцій від міста.

Серед останніх - вільні ділянки під забудову, сприяння у вирішенні якихось питань з інженерними мережами, соціальною інфраструктурою, дорожнім полотном і т.д.

У будь-якому випадку, переконана Берещак, історія повинна бути про win-win, про державно-приватне взаємодії, а не про "добровільно примусове митарство".