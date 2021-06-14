Ціни на квартири злетять: коли і як правильно купувати

Житло на вторинному ринку нерухомості дорожчає. У середньому в Києві ціни виросли на 10-15% за останній рік, говорять опитані рієлтори. Це радує продавців, які можуть прилаштувати своє житло дорожче, і сильно засмучує покупців, повідомляє Обозреватель.

Як і чому зміняться ціни на житло і що зробити, щоб правильно його вибрати?

Хто купує житло?

"Вибір квартир зараз невеликий, запити від клієнтів надходять, а запропонувати їм майже нічого" , – розводить руками директор агентства нерухомості "Брок-Рієлті" Дмитро Корчев.

За оцінками рієлторів, кожен другий покупець квартири – це інвестор, тобто людина, яка в цих самих апартаментах жити не має наміру.

А планує здавати їх в оренду або перепродати через пів року-рік і непогано заробити – ціни на квартири ростуть уже другий рік поспіль. І якщо в Україні не станеться економічних потрясінь, житло продовжить дорожчати цього року. Найбільший же попит мають одинички в будинках не старших ніж 20 років, які найлегше здати в оренду. Зараз їх готові винаймати за 11-15 тис. грн на місяць без урахування витрат на комунальні послуги, які оплачуються додатково.

Чому тоді зростає кількість угод?

З кількох причин. Минулого року сформувався відкладений попит – потенційні покупці не ходили на перегляди через пандемію коронавірусу COVID-19 і перенесли придбання квартири на цей рік. Деякі українці за час локдауну зрозуміли, що їм некомфортно жити ц працювати в апартаментах невеликої площі, тому зважилися продати свою квартиру, докласти $5-10 тис. і купити житло більше.

"Нерухомість в Україні залишається найпопулярнішим і найзрозумілішим інструментом для збереження коштів. А куди ще вкладати? Дробити зароблене на частини і носити по банках або купувати золото, в якому ніхто не тямить, крім професіоналів?" , – говорить віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал.

Скільки податків платить покупець і продавець?

Все залежить від того, коли власник отримав право власності на квартиру. Якщо документи оформлені понад три роки тому, то потрібно сплатити 2% від суми угоди (пенсійний фонд і держмито) та додатково – послуги нотаріуса, які складають у середньому 3 тис. грн. Якщо ж житло було куплено або оформлено менш як три роки тому, то додатково до цих 2% потрібно заплатити ще 5% від вартості квартири і 1,5% – військовий збір. Разом – 8,5% від ціни на квартиру. Як правило, податки ділять навпіл між покупцями і продавцями.

Коли найкраще купувати та продавати квартиру?

На ринку нерухомості існує сезонність – це весна та осінь, коли активність покупців найвища. Тоді ж вище шанси продати житло швидко і це гарний час для продавців. Покупцям, навпаки, краще укладати угоду влітку або взимку, коли можна торгуватися сильніше, ніж "у сезон".

Які документи необхідні для проведення операції?

Список документів надає нотаріус, вибирати якого краще покупцеві. Здебільшого він заздалегідь просить у покупця і продавця паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб. Власник квартири надає свідчення на право власності та технічний паспорт, а також документи про оцінку квартири. Всі дані, як правило, перевіряються за кілька днів до весілля за реєстрами. У день операції сторони підписують документи й через годину – розходяться. Покупцеві видається витяг із Державного реєстру майнових прав – аркуш паперу з номером запису та підписом нотаріуса.

Як занижують суму податків?

У договорі можна вказати будь-яку суму угоди, але не нижче, ніж указав оцінювач.

"Ніхто не хоче платити більше, тому оцінку максимально занижують. І тоді податків треба платити менше. І якщо для продавця – це чудовий варіант, то для покупців – це ризик" , – говорить нотаріус на ім'я Валентин, який побажав залишитися неназваним.

Теоретично продавець може розірвати угоду купівлі-продажу житла, але в такому разі покупцеві повернуть тільки прописану в договорі суму. Якщо сплачено було більше, то довести це буде неможливо.

Як розраховуються за квартиру?

За нормами українського законодавства, платити готівкою можна за покупки, вартість яких не перевищує 150 тис. грн. Усе що понад – перераховується через банк із дотриманнями вимог фінансового моніторингу. Це означає, що банк зажадає документи, які пояснюють джерело походження коштів. Це може бути довідка з роботи про офіційний розмір заробітної плати, документи про продаж квартири або машини, про зняття депозиту тощо.

"Більшість людей все одно розраховується за покупку квартири готівкою. У багатьох нотаріусів в окремому кабінеті стоїть апарат, який дозволяє перерахувати гроші та перевірити їх. А довідки в банках замовляють липові, тобто за паперами кошти пройшли через банк, а за фактом – немає" , – розповідає рієлтор Олег.

Вартість такої довідки становить у середньому 3-4 тис. грн. Ці витрати теж часто ділять між покупцем і продавцем.

Ціни на квартири будуть рости восени, вважає Дмитро Корчев. Передумовою для цього є подорожчання житла в новобудовах, на яке орієнтуються покупці квартир на вторинному ринку, а також невелика пропозиція. Продавці чекають зростання цін, тому й знімають апартаменти з продажу.