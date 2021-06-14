Імпортні посилки обійдуться значно дорожче

Кабмін вирішив підвищити вартість ввезення в Україну деяких категорій товарів. Якщо зараз максимальна ціна безмитного завезення в країну товарів у ручній поклажі або супровідному багажі для пунктів пропуску в аеропортах і морпорти становить €1 тис., то в уряді хочуть опустити "стелю" до €430, повідомляє UBR.

У той же час, якщо сьогодні гранична вартість безмитного ввезення товарів через інші пункти пропуску становить € 500, то в Кабміні запропонували парламенту опустити її до € 300. В уряді підтримали відповідний законопроект, а такі заходи пояснили необхідністю оновити частину угоди про Асоціацію з Євросоюзом.

На скільки подорожчають посилки

Юристи вважають, що пояснення уряду щодо Асоціації з ЄС - тільки "фіговий лист", яким прикривають бажання отримати більше грошей від покупців закордонних товарів.

"Це торкнеться будь-яких товарів. Просто раніше, якщо вони коштують сьогодні до € 1 тис. І € 500 відповідно, то їх не обкладають податком. Важливо, що мова йде про загальну вартість. Це не той випадок, коли ви везете п'ять товарів по € 1 тис. Я думаю, що зниження цих лімітів обумовлено як раз з розвитком комерції з-за кордону ", - зауважив митний юрист Ярослав Лисенко.

За його припущенням, в Кабміні просто проаналізували, скільки за останній час приходило товарів з-за кордону у вигляді посилок. Лисенко зазначає, що на рішення, можливо, вплинуло і зростання надходження товарів від поштових операторів. Останні показують, наскільки іноземна продукція набирає у нас популярність.

Також усе більше українців закуповуються в тому ж Китаї. Не кажучи вже про магазини, які возять в Україну, наприклад, електроніку під виглядом фізосіб. Тому влада і вирішила зловити момент для збільшення надходжень до бюджету.

"Таке рішення потрібно красиво назвати. Ось в уряді і послалися на Асоціацію з ЄС. Вони ж не скажуть, що прийняли рішення, оскільки в Україні нічого не робиться. Крім сировини. Тим більше, в контексті пандемії замовлення на доставки різко збільшилися. І люди від цієї звички вже відмовлятися не будуть ", - вважає юрист.

Сказати, скільки сьогодні мита платять українці за такі товари непросто. У кожного товару - своє мито. Для цього й існує закон про митний тариф і Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності (КТзЕД) з кодами, за якими і визначається вартість ввезення. Наприклад, 10% або 5% від ціни самого товару.

"У деяких випадках розмір мита залежить також і від ваги товару. Але це, звичайно, для перетину кордону на автомобілі. Наразі "стеля" - не більше € 500 на людину, але при цьому товар не повинен важити більше 50 кг. Для літаків, ясно, такі ліміти по вазі не встановлені, оскільки там все одно існує доплата ", - нагадує Лисенко.

"Човників" стало менше

Гендиректор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич звертає увагу, що саме ручна поклажа і супровідний багажа - це те, що дозволяє ввозити товари без сплати ПДВ. Іншими словами, дозволяє цілим магазинам поставляти продукцію зі зловживанням.

"Важливо і те, наскільки законопроект вплине загалом на обсяги таких перевезень. Якщо раніше були змови між митниками і всіма службами на кордоні, то вони і зараз можуть бути. Єдине, що корупційна складова може збільшитися, щоб ці товари провезти. Але зараз це вже не настільки істотно ", - говорить він.

Сама ж "істотність" упала на тлі поширення коронавірусу: держави закривають в'їзд або його ускладнюють. Тому і хитрих "човників" стало порядком менше.

По-друге, звертає увагу Пероганич, в Україні досі існує проблема технологічного відставання з цього приводу. Наприклад, каже експерт, навіть в Азербайджані цифровізація пішла вже настільки вперед, що людина, маючи додаток у телефоні, може декларувати товари і платити ПДВ, що не стоячи в чергах.