Байден не буде проводити спільну пресконференцію з Путіним

Президент США Джо Байден вирішив не проводити спільну пресконференцію з президентом Росії Владіміром Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів, повідомляє Европейская правда.

"Я завжди вважав, і я не хочу сказати, що преса не повинна знати, але це не змагання про те, хто може домогтися більшого успіху перед пресконференцією або спробувати поставити один одного в незручне становище. Йдеться про те, щоб я дуже чітко дав зрозуміти, які умови для поліпшення відносин з Росією" , - сказав Байден.

"Я думаю, що найкращий спосіб впоратися з цим - це зустрітися нам удвох, щоб обговорити це. Я знаю, що ви не маєте сумніву в тому, що я буду дуже відвертим з ним з приводу наших побоювань, і я роз'ясню свою думку про те, чим закінчилася ця зустріч, і він прояснить зі своєї точки зору, як вона пройшла. Я не хочу, щоб мене відволікало те, що вони потиснули один одному руки, хто найбільше розмовляв і все інше" , - додав американський президент.

Білий дім заявив, що Байден проведе окрему пресконференцію після саміту з Путіним.

Після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі в 2018 році Трамп вирішив провести спільну пресконференцію з Путіним, на якій він сказав, що довіряє словам Путіна, а не розвідувального співтовариства США, щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Тодіші заяви Трампа жорстко розкритикували у США та за межами країни.