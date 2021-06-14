Журналісти оприлюднили всі 35 годин записів із Медведчуком

Журналісти опублікували 35 годин аудіозаписів з головою політради "Опозиційної платформи – За життя", кумом російського президента Віктором Медведчуком, повідомляє Деловая столица.

Записи оприлюднені трьома частинами на Youtube-каналі Bihus.Info.

Також оприлюднено окреме відео, у якому ведучий Денис Бігус додатково прокоментував ситуацію довкола "плівок Медведчука".

За словами журналіста, записи із Медведчуком робили українські спецслужби:

"Доводити це вже немає особливого сенсу, бо СБУ, Офіс генерального прокурора і НАБУ це вже сказали… А робили вони це у межах масштабної спецоперації ще з 2014 року" , — стверджує Бігус.

Він повідомив, що весь масив записів є доволі хаотичним, зокрема там є багато розмов, які не мають жодного стосунку до самого Медведчука: "Почуєте, наприклад, як ватажки терористів у Кремль дзвонять".

Також журналіст пояснив, чому велика кількість розмов Медведчука не потрапила до цих записів. Причина в тому, що проросійський політик користувався також захищеною лінією звʼязку.

Бігус відкинув звинувачення у тому, що записи розмов сфальшовані.