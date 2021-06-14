Навіщо чоловікам потрібно перевіряти рівень тестостерону

У чоловіків з цукровим діабетом другого типу нерідко спостерігається зниження тестостерону, що призводить до погіршення перебігу захворювання та багатьох інших проблем, включаючи зниження лібідо і еректильну дисфункцію. Про це розповів лікар ендокринолог, андролог, доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології-діабетології, головний науковий співробітник НМІЦ ендокринології Роман Рожіванов, повідомляє Російська газета.

Тому експерт радить регулярно перевіряти рівень тестостерону, причому не тільки діабетикам, але і всім чоловікам старше 30 років.

"Тестостерон - один з основних гормонів, що відповідають за збереження чоловічого здоров'я і не тільки. Чоловіків при таких ендокринних розладах, які призводять до зменшення його рівня, зазвичай перш за все хвилює зниження лібідо і проблеми з ерекцією. Але при зниженому рівні тестостерону виникає також маса інших проблем - пацієнти скаржаться на підвищену стомлюваність, дратівливість, у них порушується сон, виникають припливи і перепади настрою, - розповів професор Рожіванов. Перспективи теж малоприємні: з часом знижуються когнітивні здібності, збільшується ризик зменшення щільності кісток (поступово розвивається остеопороз). В цілому м'язова маса і сила зменшується, людина стає схильний до ожиріння ".

Сучасна ендокринологія в змозі впоратися з такими розладами - пацієнтам призначають спеціальну гормонзаместітельную терапію.

За словами експерта, знижений рівень тестостерону спостерігається у все більшої частки чоловіків - виною тому і пристрасть до рясної жирної їжі, пива і іншому алкоголю, і гіподинамія, і життя в стані постійного хронічного стресу.