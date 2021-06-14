НАТО продовжить нарощувати військовий потенціал "для протидії РФ"
Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО буде продовжувати нарощувати свій військовий потенціал і використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії "російської агресії, повідомляє Інтерфакс.
Він повторив, що
"підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".
Генсек зазначив:
"Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції".
За його словами, НАТО не буде
"дзеркально повторювати те, що робить Росія", але буде
"реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.
Столтенберг заявив, що НАТО після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)
"не змінило своєї концепції" і не має наміру
"розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю".
"Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї", - наголосив він.
За словами Столтенберга, одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями - "це частина діалогу з Росією".
Генсек альянсу заявив про важливість санкцій, введених проти Росії. За словами Столтенберга, їх застосування слід продовжувати поряд із
"більш значною підтримкою близьких партнерів (НАТО), таких як Україна і Грузія".
Інтерв'ю побачило світ перед самітом глав держав і урядів країн-членів НАТО, що відкривається в понеділок у штаб-квартирі альянсу в бельгійській столиці.