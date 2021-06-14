НАТО продовжить нарощувати військовий потенціал "для протидії РФ"

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО буде продовжувати нарощувати свій військовий потенціал і використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії "російської агресії, повідомляє Інтерфакс.

Він повторив, що "підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".

Генсек зазначив:

"Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції".

За його словами, НАТО не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія" , але буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів ", як це робилося в останні роки.

Столтенберг заявив, що НАТО після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) "не змінило своєї концепції" і не має наміру "розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю".

"Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї" , - наголосив він.

За словами Столтенберга, одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями - "це частина діалогу з Росією".

Генсек альянсу заявив про важливість санкцій, введених проти Росії. За словами Столтенберга, їх застосування слід продовжувати поряд із "більш значною підтримкою близьких партнерів (НАТО), таких як Україна і Грузія".

Інтерв'ю побачило світ перед самітом глав держав і урядів країн-членів НАТО, що відкривається в понеділок у штаб-квартирі альянсу в бельгійській столиці.