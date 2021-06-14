Що очікується на валютному ринку в понеділок

Минулої п'ятниці тільки активне втручання Національного банку загальмувало падіння безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку на рівні 27,02 гривень.

Зростання інтересу іноземних інвесторів до українських ОВДП передбачає, що продажі валюти нерезидентами для їх покупки продовжаться і на цьому тижні. А значить, вже сьогодні ми побачимо перевірку рівня 27 гривень на міцність. Все буде залежати від того, за якою ціною Національний банк прийме рішення провести чергову інтервенцію.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,95/27,05 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

На готівковому ринку долар в столиці на вихідних подешевшав ще на 2 копійки: в суботу та неділю оптові обмінні пункти Києва продавали його по 27,04-27,05 гривень. Сьогодні продаж долара в столиці стартує з 27,04 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку: готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти. Якщо падіння продовжиться, готівковий долар ще до кінця дня може опуститися до 27 гривень рівно.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці різко впав і досяг позначки 1,2093 долара на тлі падіння прибутковості європейських облігацій після того, як члени ЄЦБ зменшили побоювання з приводу інфляції. Євро обвалився проти всіх провідних світових валют, але найістотніше падіння сталося по відношенню до американського долара. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 1,2093-1,2111 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 32,78-32,80 гривні. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара. Шанс побачити подальше зниження цінника на євро зберігається.

Російський рубль минулої п'ятниці виріс до американського долара до позначки 71,55 рублів за долар. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 72,00-72,10 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві на вихідних продавали в основному по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Така ж ціна збережеться і сьогодні.

