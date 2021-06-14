Шевченко прокоментував поразку від Нідерландів

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після поразки від Нідерландів на Євро-2020 заявив, що матч був цікавим і швидким. На думку наставника, було дуже багато моментів в першому таймі і з одного і з іншого боку, повідомляє Обозреватель.

Коуч вважає, що його підопічні пропустили зовсім не обов'язковий гол.

"Коли допускаєш таку помилку особливо у кінці ... Ми могли б цей м'яч і не пропускати. Перш за все хочу подякувати за ту реакцію, яку футболісти показали після рахунку 0: 2. Хлопці знайшли у собі сили пресингувати, перебудувалися. Ми випустили більш свіжого гравця в середину. Знайшли баланс. Команда дуже добре себе проявила ", - заявив Андрій Миколайович на прес-конференції.

Шевченко прокоментував зворотну заміну Марлоса в другому таймі.

"Марлос вийшов на заміну замість Зубкова і я вважаю він провів непоганий матч. У другому таймі не вистачало швидкості у середині і ми вирішили поміняти систему, випустивши Шапаренко і змістивши Зінченко лівіше. Шапаренко за рахунок мобільності додав темп. У нас з'явилася можливість вище пресингувати. Заміна була зроблена по ходу гри. Я бачив, як розвивалася ситуація і її треба було міняти. Це не означає, що Марлос провів поганий матч ", - зізнався тренер.

Шевченко прокоментував використання схеми у три центральні захисники, як у березні проти Франції.

"У нас були варіанти. Я вважаю, що у 4-3-3 при наявності наших вінгера команда дуже добре грає. Тому ми провели товариські гри за такою схемою. Ми не команда, яка стає ззаду і намагається тільки оборонятися. Вважаю, що схемою 4-3-3 ми граємо давно і вона дуже добре лягати на нашу гру ", - підсумував наставник.

Нагадаємо, що матч Нідерланди - Україна завершився з рахунком 3: 2. По ходу зустрічі українці "горіли" 0: 2, але змогли за 4 хвилини зрівняти рахунок. Переможний м'яч нідерландці закотили за 5 хвилин до фінальної сирени.