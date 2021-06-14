Через негоду більше ніж 60 населених пункти залишились без світла

Через пориви вітру та грозу у семи регіонах України знеструмлено понад 60 населених пунктів﻿. Про це, посилаючись на Держслужбу з надзвичайних ситуацій, повідомляє Деловая столица.

"Станом на 7:00 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 62 населених пункти у семи областях" , — кажуть у ДСНС.

У Львівській області без світла — 30 населених пунктів, у Київській — 16, у Сумській і Дніпропетровській — по чотири, у Кіровоградській і Донецькій — по три, у Запорізькій — два.

Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.