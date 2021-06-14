Кросовери заполонили український ринок: які моделі вибирають автомобілісти

За підсумками січня-травня 2021 року у Україні було продано 39,6 тис. нових легкових автомобілів. Це на третину перевищує показник перших п'яти місяців 2020 року, повідомляє UBR.

При цьому найпопулярнішими серед українців у поточному році стали кросовери: вони займають 3/4 частки на ринку нових легковиків.

У списку топ-10 найбільш продаваних машин перших п'яти місяців року - дев'ять позицій займають саме "паркетники". Лідером стала японська Toyota RAV-4 - було куплено 2586 таких авто.

Другим за популярністю серед українців є корейський KIA Sportage, який вибрали 2235 покупців.

Також в трійці лідерів - Renault Duster - 2110 реєстрацій.

У десятку "улюбленців" на первинному ринку також увійшли: Renault Sandero (1207 од.), Єдиний седан в списку - Renault Logan (1134 од.), Nissan Qashqai (1 117 од.), Volkswagen Touareg (966 од.), Hyundai Tucson (877 од.), Toyota Land Cruiser Prado (846 од.) і Mazda CX5 (823 од.).

Раніше UBR.ua писав, скільки коштують самі "ходові" у країні автомобілі.