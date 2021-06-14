Медики перерахували п'ять особливих ознак серцевого нападу

Симптоми серцевого нападу викликані недоліком надходить до органу крові. Медики перерахували п'ять найбільш поширених ознак захворювання, включаючи біль у грудях і незрозуміле потовиділення, повідомляє Лента.Ру.

Серцевий напад може виявитися симптомом ішемічної хвороби, коли в артеріях накопичуються жирові відкладення, що обмежує кількість крові, що надходить в серце. Симптомів серцевого нападу чимало і вони, як правило, відрізняються у чоловіків і у жінок, по-різному проявляються у людей. Але найпоширенішим ознакою є біль в грудях. Цей біль може поширюватися на верхню половину тіла і навіть на руки. Може з'явитися надмірне потовиділення і нудота нез'ясованої причини. Деякі можуть відчувати сильне запаморочення або відчувати сильну втому.

"Під час серцевого нападу кровопостачання, яке живить серце киснем, припиняється, і серцевий м'яз починає відмирати. У деяких людей з серцевим нападом є попереджувальні знаки цього стану, в той час як у інших немає ніяких", - йдеться в повідомленні медиків.

Знизити ризик серцевого нападу можна за допомогою невеликих змін в дієті і способі життя. Щоб скоротити жирові відкладення в артеріях, слід збалансувати раціон. Також радять проводити не менше 150 хвилин за фізичними вправами щотижня.

Раніше головний кардіолог Міністерства охорони здоров'я Росії Юрій Беленко назвав ознаки насувається тромбозу. Симптомом може бути сильний головний біль, порушення симетрії особи, сплутаність мови і погіршення або втрата зору.