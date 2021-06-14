Байден вказав на слабкі місця Росії

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом". Він зазначив, що у таких країн є слабкі місця і Росія слабша, ніж хоче здаватися, повідомляє Сегодня.

Журналісти запитали у Байдена, чому Путін за весь час при владі не змінився, незважаючи на роки західних санкцій. На це президент США відповів жартома: "Він Володимир Путін".

"Немає гарантії, що я зможу змінити поведінку людини або країни. Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. І якщо я буду відповідати належним чином, що я і буду робити, це його не переконає, він продовжить у тому ж дусі" , – сказав він про Путіна.

Також Байден зазначив, що РФ, економіка якої у 13 разів менша, ніж у США, – слабша країна, ніж це може здатися.

"У Росії є свої власні дилеми, пов'язані зі своєю економікою, з COVID і не тільки зы США і Європою в цілому, але і з Близьким Сходом" , – сказав Байден.

За його словами Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.