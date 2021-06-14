На Харківщині виявили міни біля залізниці

Протягом 13 червня піротехніки проводили розмінування вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, які виявили на території Харківської області, повідомляє Depo.ua.

У селищі Васищево Харківського району на відстані трьох метрів від залізничного полотна знайшли 26 боєприпасів, серед яких чотири артснаряд калібру 20 і 88, 20 протитанкових мін SD-2, а також дві ручні гранати Ф-1.

Всі вибухонебезпечні знахідки знешкоджені на спеціальних вибухових майданчиках. Постраждалих немає.