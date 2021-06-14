Стандарти не НАТО: в мережі показали, чим годують бійців ЗСУ (фото)

Військовослужбовців, які знаходяться на Гончарівському полігоні в Чернігівській області годують поганою їжею. Про це, посилаючись на користувачів мережі, повідомляє Телеграф.

"Стандарти не НАТО, 2 частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 р.. Хлопці питають офіцерів: "Так що, свині сьогодні голодні будуть?"", - прокоментував ситуацію з харчуванням у військовій частині Роман Глех.

Чоловік також поділився фотографіями їжі, якою годують військових: