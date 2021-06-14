Збірна України повторила антирекорд Євро за програними матчами

Збірна України програла 6 матч поспіль на чемпіонатах Європи, це повторення рекорду збірної Югославії. 13 червня українці поступилися Нідерландам, повідомляє 24 Канал.

Серія почалася ще з матчу проти збірної Франції на Євро-2012. Відтоді команда програла ще 5 матчів.

Раніше "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна поступилися Франції (0:2) і Англії (0:1) на Євро-2012, а за Михайла Фоменка програли Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) і Польщі (0:1) на Євро-2016.

Нідерланди – Україна: коротко про матч