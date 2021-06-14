Збірна України повторила антирекорд Євро за програними матчами
Збірна України програла 6 матч поспіль на чемпіонатах Європи, це повторення рекорду збірної Югославії. 13 червня українці поступилися Нідерландам, повідомляє 24 Канал.
Серія почалася ще з матчу проти збірної Франції на Євро-2012. Відтоді команда програла ще 5 матчів.
Раніше "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна поступилися Франції (0:2) і Англії (0:1) на Євро-2012, а за Михайла Фоменка програли Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) і Польщі (0:1) на Євро-2016.
Нідерланди – Україна: коротко про матч
- 14 червня збірна України в Амстердамі зустрічалася з командою Нідерландів (3:2).
- Перший тайм завершився безгольовою нічиєю. У другому таймі вболівальники побачили одразу п’ять голів. За Нідерланди відзначилися Джорджиніо Вейналдум, Ваот Вегхорст та Дензел Дюмфрис. За збірну Україну забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- Раніше збірна України двічі зустрічалася з Нідерландами в товариських матчах. У 2008-му українці програли з рахунком 3:0, а в 2010-му зіграли внічию 1:1.