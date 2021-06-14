У Раді збираються підвищити пенсії окремим категоріям громадян

В Україні вже найближчим часом мають намір підвищити пенсії "чорнобильцям". Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4555, ініціатором розробки якого виступив Кабінет міністрів, повідомляє Обозреватель.

Зокрема вказується, що проєкт Закону № 4555 обговорювався з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі з Міністерством соціальної політики, в результаті чого була вироблена узгоджена позиція про можливість прийняття законопроєкту Верховною Радою.

Раніше вказаний проєкт уже був прийнятий у першому читанні 340 голосами народних депутатів. Він передбачає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю, незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

Також уточнюються пільги щодо обчислення заробітної плати, необхідної для визначення розміру пенсії. Так, якщо громадянин, який звернувся за пенсійною виплатою, пропрацював на територіях радіоактивного забруднення:

менше 12 місяців - заробітна плата визначається шляхом ділення загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на число цих місяців;

- заробітна плата визначається шляхом ділення загальної суми заробітної плати за календарні місяці роботи на число цих місяців; не менше 30 календарних днів у двох місяцях - заробітна плата визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

- заробітна плата визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи; менше місяця - заробітна плата визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, надається право на отримання державної пенсії в розмірі п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Крім того, згідно із законопроєктом, будуть підвищені пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які внаслідок цього отримали інвалідність. Зокрема: