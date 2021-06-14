Нідерланди – Україна: відео голів матчу Євро-2020

Збірна України з футболу програла матч 1-го туру чемпіонату Європи проти Нідерландів. Поєдинок на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі завершився з рахунком 3:2 на користь "помаранчевих, повідомляє Обозреватель.

Підопічні Шевченка зуміли зрівняти рахунок, програючи 0: 2, проте пропустили вирішальний м'яч за п'ять хвилин до фінального свистка.

Нідерланди – Україна 3:2 (0:0, 3:2)

Голи: 1:0 – 52 Вейналдум, 2:0 – 58 Вегорст, 2:1 – 75 Ярмоленко, 2:2 – 79 Яремчук, 3:2 – 85 Думфріс.

Нідерланди – Стекеленбург, Тімбер (Велтман, 88), де Врей, Блінд (Аке, 64), Думфріс, де Рон, Вейналдум, де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 64), Вегорст (де Йонг, 88), Депа (Мален , 90).

Україна – Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Малиновський, Сидорчук, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64).

Попередження: Сидорчук (90).