У Німеччині хочуть скасувати масковий режим

У зв'язку зі зменшенням кількості випадків COVID-19 у Німеччині глава міністерства охорони здоров'я країни Йенс Шпан підтримав скасування обов'язкового носіння захисних масок, повідомляє Укрінформ.

"Ми повинні діяти поетапно: насамперед можна відмовитися від вимоги носити маски надворі", - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини.

Крім того, в регіонах з дуже низьким рівнем захворюваності та високим рівнем вакцинації Шпан пропонує поступово дозволити не носити маски і в приміщеннях.