Кулеба повідомив, коли може відбутися зустріч Зеленського з Байденом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Джо Байденом в кінці липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обговорюється дата в кінці липня", - розповів Кулеба.

Він підкреслив, що мова йде про офіційний візит президента України в США.

"Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом Байденом, а й ряд інших заходів ", - зазначив міністр.

Кулеба зазначив, що порядок денний візиту дуже широкий.