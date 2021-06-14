Кулеба повідомив, коли може відбутися зустріч Зеленського з Байденом
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Джо Байденом в кінці липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Обговорюється дата в кінці липня", - розповів Кулеба.
Він підкреслив, що мова йде про офіційний візит президента України в США.
"Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом Байденом, а й ряд інших заходів", - зазначив міністр.
Кулеба зазначив, що порядок денний візиту дуже широкий.
"Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати, вже працюємо над ключовими елементами програми. Але, головне, ми вже працюємо над ключовими домовленостями, тому що у президента Зеленського завжди установка, що ми не займаємося політичним туризмом, не їздимо просто так, ми їздимо за результатами. І ми вже активно працюємо з американською адміністрацією, щоб цей візит був максимально результативним для України", - додав він.