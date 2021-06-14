У США назвали спільні з Росією інтереси

Білий дім буде працювати в напрямках, вигідних і США, і РФ, але реагувати на будь-які порушення співпраці буде жорстко. Ідеться, зокрема, про стратегічну стабільність, гуманітарний доступ у Сирії і теми, пов'язані з Арктикою, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу з журналістами в літаку по дорозі з Британії до Бельгії.

Салліван зазначив, що у США є два "основних елемента" у відносинах з Росією. У першу чергу, Вашингтон звертає увагу на області спільних інтересів, де сторони можуть "працювати разом для досягнення результатів".

"Подивимося, що вийде. Є питання про стратегічну стабільність. Є Сирія та питання про гуманітарний доступ. Є питання, пов'язані з Арктикою. І інші місця, де в наших інтересах було б знайти основу для роботи з Росією", - указав радник американського лідера .

Другий момент полягає в тому, що США повинні чітко заявити про порушення, які не мають наміру терпіти, "і у відповідь на які будуть давати відсіч".