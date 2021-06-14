У США назвали спільні з Росією інтереси
Білий дім буде працювати в напрямках, вигідних і США, і РФ, але реагувати на будь-які порушення співпраці буде жорстко. Ідеться, зокрема, про стратегічну стабільність, гуманітарний доступ у Сирії і теми, пов'язані з Арктикою, повідомляє Кореспондент.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу з журналістами в літаку по дорозі з Британії до Бельгії.
Салліван зазначив, що у США є два
"основних елемента" у відносинах з Росією. У першу чергу, Вашингтон звертає увагу на області спільних інтересів, де сторони можуть
"працювати разом для досягнення результатів".
"Подивимося, що вийде. Є питання про стратегічну стабільність. Є Сирія та питання про гуманітарний доступ. Є питання, пов'язані з Арктикою. І інші місця, де в наших інтересах було б знайти основу для роботи з Росією", - указав радник американського лідера .
Другий момент полягає в тому, що США повинні чітко заявити про порушення, які не мають наміру терпіти,
"і у відповідь на які будуть давати відсіч".
"Ми не можемо дати гарантій того, що буде робити Росія, але ми можемо дати обіцянки про дії Америки, тобто, ми відповімо, якщо ця шкідлива діяльність буде продовжуватися", - підкреслив Салліван.