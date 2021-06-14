Кремінь заявив про спробу мовної контрреволюції у Верховній Раді
У понеділок, 14 червня, на засіданні парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики окремі народні депутати спробують внести до законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення і радіомовлення (№4107) неконституційні поправки. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Деловая столица.
Він зазначив, що ці правки
"повністю скасують обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року".
"Норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні, українською мовою, яка набуває чинності із 16 липня, зустріла жорстке протистояння у парламенті. Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції", — йдеться у заяві мовного омбудсмена.
Він нагадав, що у статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначається:
"Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі". Як відомо, ця норма набуває чинності 16 липня 2021 року.
Кремінь нагадав, що нещодавно вдалося зірвати спробу відтермінувати набуття чинності цієї норми, однак
"декому, кому поперек горла українська мова, не сидиться й досі".
"Появу такої значної кількості законопроєктів, спрямованих на відтермінування або скасування відповідної норми, я розглядаю як реалізацію інтересів окремих кіновиробників, які, на превеликий жаль, прагнуть і надалі порушувати право українців на отримання інформації та послуг державною мовою. Це скидається на антиконституційну змову найбільших медіахолдингів, продакшн-компаній та окремих народних депутатів", - зазначив він.
Він звернувся до народних депутатів із закликом
"проявити консолідовану позицію та зупинити мовну контрреволюцію у стінах найвищого законодавчого органу України".