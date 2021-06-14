Кремінь заявив про спробу мовної контрреволюції у Верховній Раді

У понеділок, 14 червня, на засіданні парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики окремі народні депутати спробують внести до законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення і радіомовлення (№4107) неконституційні поправки﻿. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Деловая столица.

Він зазначив, що ці правки "повністю скасують обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року" .

"Норма мовного закону про демонстрування кінофільмів, що вироблені в Україні, українською мовою, яка набуває чинності із 16 липня, зустріла жорстке протистояння у парламенті. Невдоволення гучно лунає і від телеканалів, які вже в другій половині липня не зможуть транслювати фільми та серіали російською з українськими субтитрами, як це є зараз. Такий сценарій скидається на чергову спробу мовної контрреволюції" , — йдеться у заяві мовного омбудсмена.

Він нагадав, що у статті 23 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначається: "Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсю­джуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі" . Як відомо, ця норма набуває чинності 16 липня 2021 року.

Кремінь нагадав, що нещодавно вдалося зірвати спробу відтермінувати набуття чинності цієї норми, однак "декому, кому поперек горла українська мова, не сидиться й досі" .

"Появу такої значної кількості законопроєктів, спрямованих на відтермінування або скасування відповідної норми, я розглядаю як реалізацію інтересів окремих кіновиробників, які, на превеликий жаль, прагнуть і надалі порушувати право українців на отримання інформації та послуг державною мовою. Це скидається на антиконституційну змову найбільших медіахолдингів, продакшн-компаній та окремих народних депутатів" , - зазначив він.