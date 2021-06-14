Названа дата виходу STALKER 2

Компанія Microsoft показала геймплейний трейлер STALKER 2. Гра отримала підзаголовок Heart of Chernobyl. Також на 90-хвилинної конференції американської компанії на E3 2021 була названа дата виходу проекту. Інформація опублікована на сайті ігрового підрозділу Mirosoft, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що реліз відбудеться 28 квітня 2022 року на Xbox Series і на ПК (в ігрових онлайн-магазинах Steam, EGS і Microsoft Store), а також в Xbox Game Pass, сервісі Microsoft, що надає доступ до бібліотеки ігор за підпискою. Передзамовлення гри був запущений в день показу геймплея.

У ролику гравцям показали болота з «STALKER: Чисте небо», тизер нової фракції, місто Чорнобиль-2, який розташований недалеко від Прип'яті, а також новий датчик під назвою Гілка. В трансляції з'явився і Сергій Григорович, творець серії.

В кінці березня, відзначаючи 25-річчя GSC Game World, представники студії продемонстрували нові деталі STALKER 2. Розробники показали костюми фракцій, зброю і конструктор, що дозволяє настроїти зовнішній вигляд NPC. Перший тизер геймплея гри був презентований в кінці 2020 року.

Перша частина популярної серії від української студії GSC Game World - «STALKER: Тінь Чорнобиля» - вийшла в 2007 році. У 2008 і 2009 роках студія випустила продовження - «STALKER: Чисте небо» і «STALKER: Заклик Прип'яті».