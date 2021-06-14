В Україні за добу вакцинували майже 23 тис. осіб

За минулу добу, 13 червня, в Україні від коронавірусної інфекції вакциновані 22 219 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Одну дозу отримали 20 327 чоловік, повністю імунізовані 1 892 чоловік.

Протягом доби працювали 162 мобільних бригад і 205 пунктів вакцинації.

Станом на 14 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 686 852 чоловік.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 479 703 чол., з них отримали одну дозу 1 479 701 чол., повністю імунізовані і отримали дві дози 238 798 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 718 499 щеплень.