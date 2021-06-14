У Росії виявили нові штами коронавірусу

Керівники науково-дослідного центру ім. Гамалії Олександр Гінцбург і Денис Логунов заявили, що по сусідству з Україною - в РФ - новий спалах коронавірусу в зв'язку з безліччю не вивчених раніше російських мутацій, повідомляє Телеграф.

Згідно з даними системи моніторингу штамів, зараз циркулює дуже багато змінених варіантів коронавірусу: не британських, не індійських, а саме російських.

Гінцбург каже, що нові мутації коронавірусу були виявлені як в різних регіонах Росії, так і окремо в Москві.

Відзначимо, що в РФ почалося стрімке зростання захворюваності COVID-19. В останні дні кількість хворих за добу перевищило 15 тис. чоловік. У Москві ввели жорсткий карантин з великими штрафами за його недотримання.