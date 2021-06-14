Театральну площу біля опери в Києві відремонтують

Театральна площа біля Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка в Києві буде відремонтована в рамках президентської програми "Велике будівництво" Володимира Зеленського. Завершити роботи планується до святкування 30-річчя Незалежності України, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубрак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У рамках благодійної допомоги найбільші дорожньо-будівельні компанії України почали ремонт Театрального майдану. Оновити площу планується до 24 серпня. Зі старту програми президента"Велике будівництво", значна увага компаній-підрядників приділяється проектам соціальної відповідальності", - написав керівник Міністерства інфраструктури у Facebook.

Він нагадав, що після повені влітку 2020 року дорожні компанії приєдналися до відновлення доріг у постраждалих областях. Тоді ремонти стосувалися не тільки державних, але і місцевих і навіть комунальних об'єктів інфраструктури.

За інформацією Мінінфраструктури, в Києві також уже проходили подібні роботи. Торік дорожники відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит, цього року - на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.