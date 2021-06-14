Імпортна троянда подорожчала: причини

Найпопулярнішою квіткою в Україні залишається троянда. Але купити її імпортний варіант з червня зможуть собі дозволити не всі: ціна в переходах підскочила до рекордних 60-80 грн / шт. Вплинули на це як різке підвищення розміру мита на ввезення квітки цієї весни, так і скорочення міжнародного виробництва через пандемію, повідомляє UBR.

Як розповіли учасники квіткового ринку, перше подорожчання відбулося на початку року. Причиною цього стало зменшення пропозиції від світових виробників і складності з доставкою в період карантину. Тоді на найбільшій біржі зі збуту квітів у Голландії оптова ціна піднялася на 20%.

Подальше зростання розцінок у постачальників призупинився. Але з середини травня набуло чинності розпорядження Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, призначене для захисту українських виробників - було введена 56% мито на ввезення імпортної троянди.

З цього моменту ціну в роздробі стримати не вдалося.

"Якщо влітку минулого року найбільш ходові сорти Кенійської троянди я брала в районі від 9 до 20 грн за штуку і могла продавати по 18-40 грн за штуку, то зараз в опті вони коштують від 30 до 50 грн. І якщо у мене виходить зробити хоча б 20-відсоткову націнку - вже добре ", - розповіла нам Олена, власниця квіткового магазину, яка захотіла не називати своє прізвище.

Ціни на місцеві троянди також стала зростати слідом за імпортними: з торішніх 10-20 грн українська квітка "підросла" до 30 грн за одиницю.

"Вітчизняні квітки подорожчали, коли виросло розмитнення. Начебто і блага мета - підтримати українського виробника, але фактично величезна частка ринку імпортних квітів просто знищується", - говорить одна з флористів, яка підписала петицію про скасування додаткового мита на ввезення троянд.

Продавці кажуть, що попри значне подорожчання, попит на імпортні троянди з Еквадору, Колумбії та Кенії залишається стабільним. Хоча купують тепер значно меншу кількість - від стандартних 10-11 переходять до покупки максимум трьох штук на букет.