Чорне море перетворилося в "кашу" через навалу медуз

Пляжний відпочинок у самому розпалі, але у Чорному морі вже з'являються медузи. В Україні останні роки є багато чинників, які порушують комфорт туристів і змушують все частіше відправлятися в тур закордоном, повідомляє Обозреватель.

Несприятлива погода, холодне море, захмарні ціни та брудна вода розчарували відпочивальників. Журналісти зібрали відео і фото з Криму, де з'явилося сотні мертвих медуз на пляжі.

Цьогоріч 13 червня на косі Беляус вже помітили медуз на березі. Коса розташована між містом Євпаторія та селищем Чорноморське. Зазвичай тут мало туристів, пологий вхід в море і комфортний піщаний берег.

На початку літа 2021 в Криму вже з'явилися медузи. Джерело: Youtube/Все обо Всем с Еленой.

Туристи і місцеві здивовані, адже поява мертвих медуз не характерна для Чорного моря у червні.

Море викинуло на берег коси багато медуз. Джерело: Youtube/Все обо Всем с Еленой.

Блогерка Олена опублікувала на своєму Youtube-каналі відео, де в Чорному морі на Кримському півострові вже плавають маленькі мертві медузи. Жінка підкреслила, що погода﻿ сонячна і вода прогрілася майже до +20 градусів, але купатися поруч з морськими жителями не комфортно.

В минулих роках відпочинок на Кримському узбережжі також зіпсували медузи на Азовському і Чорному морях. Особливо жахливо було плавати в кінці серпня у 2020 році, коли біля берега кочували величезні медузи-корнероти. Через нашестя медуз вода перетворюється в кашу.