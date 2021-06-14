У ВР прокоментували можливість відставок

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді вважають, що поки відставок в Кабінеті міністрів України не буде. Але ситуація може змінитись восени, повідомляє РБК-Украина.

На питання про те, чи комусь з міністрів загрожує відставка, він відповів : "Давайте до осені вже без колотнечі. Ми з Арахамією пообіцяли, що до осені буде все спокійно".

Зазначимо, у травні Рада призначила першого віце-прем'єра - міністра розвитку економіки Олексія Любченка.

До цього Верховна рада звільнила міністра економіки Ігоря Петрашка після того, як він написав заяву про відставку за власним бажанням.

Також в Кабміні змінили міністра охорони здоров'я України. Замість Максима Степанова призначили Віктора Ляшко, який до цього був головним санітарним лікарем.